Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помогать новому президенту Владимиру Зеленскому в случае, если тот будет принимать решения в интересах страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Своевременно подскажем, как не становиться на колени, — потому что мы умеем это делать. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться за "30 сребреников" газа, которые точно обманут, — мы это знаем», — заявил он.

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Порошенко предостерег Зеленского от необдуманных встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Он считает, что это разрушит международную коалицию, которая создавалась вокруг Украины во время его президентства.

«Ты оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить», — подытожил он.

Ранее сразу несколько украинских и иностранных политиков дали Зеленскому советы по общению с Путиным. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал победителя президентских выборов быть с российским лидером «прямым, честным, без подвохов».

По мнению военного советника Зеленского Ивана Апаршина, вести переговоры с Россией нужно только в присутствии «мощных стран» — США и Великобритании.

В свою очередь, в Кремле заявили, что будут выстраивать линию будущих отношений с Киевом с учетом заявлений и действий Зеленского.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. С большим преимуществом победу в нем одержал Владимир Зеленский, опередивший Петра Порошенко.

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