Зеленскому дали совет по общению с Путиным

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть максимально честным, чтобы без труда общаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», — отметил Пашинян. По его мнению, этот совет применим к общению с любым человеком. «Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь», — добавил премьер-министр.

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Ранее Пашинян поздравил Зеленского с победой на выборах на украинском языке. Он также выразил надежду, что дружественные отношения между странами выйдут на новый уровень.

ЦИК Украины завершил подсчет голосов во втором туре выборов президента страны 23 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента. Действующий президент заявил о планах остаться в политике.

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