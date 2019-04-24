Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 24 апреля.

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По словам Пескова, в настоящий момент существует много белых пятен в плане понимания подходов Зеленского в основополагающих вопросах двусторонних отношений. В частности, уточнил пресс-секретарь, неизвестна позиция Зеленского по вопросу удержания под стражей россиян на Украине.

«Ожидаем первых шагов и действий избранного президента Украины», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Комментируя победу Владимира Зеленского на президентских выборах, Песков отметил, что законность голосования была поставлена под вопрос, когда трем миллионам граждан не было предоставлено возможности голосовать.

Во втором туре президентских выборов на Украине, который состоялся 21 апреля, Зеленский набрал более 73 процентов голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — около 24 процентов.

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