Команда Порошенко назвала причину поражения на выборах

Глава фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в Верховной Раде Артур Герасимов поделился своим мнением о причинах поражения действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок — в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих 5 лет», — заявил он.

Герасимов рассказал, что на заседании БПП было решено сделать Порошенко лидером политической силы. По результатам выборов будут сделаны выводы, и партию ждут большие кадровые перемены.

«Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил он. Герасимов заявил, что нынешних членов президентской команды, не прошедших праймериз, не будет в партийном списке на выборах в Верховную Раду, которые запланированы на 27 октября 2019 года.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу на них одержал Владимир Зеленский. Он набрал более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!