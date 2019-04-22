Кремль поставил под вопрос законность выборов на Украине

Легитимность президентских выборов на Украине была поставлена под вопрос, когда трем миллионам граждан, проживающим в России, не было предоставлено возможности голосовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что в Москве с уважением относятся к «весьма очевидному» выбору украинского народа, но пока «преждевременно говорить о поздравлениях Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать».

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«Судить можно будет только по конкретным делам», — добавил представитель Кремля.

Второй тур президентских выборов на Украине cостоялся 21 апреля. По результатам подсчета 97 процентов бюллетеней Зеленский набрал около 73 процентов голосов. Порошенко, набравший менее 25 процентов голосов, признал поражение. При этом он заявил, что намерен остаться в политике.

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