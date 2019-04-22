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Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины

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Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 22 апреля.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений и в том, чтобы как можно быстрее внутриукраинский конфликт был урегулирован», — сказала Матвиенко.

1 апреля, комментируя результаты первого тура выборов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что к власти придут люди, нацеленные на реальное урегулирование ситуации в Донбассе.

Второй тур президентских выборов на Украине cостоялся 21 апреля. По результатам подсчета 97 процентов бюллетеней Зеленский набрал около 73 процентов голосов. Порошенко, набравший менее 25 процентов голосов, признал поражение. При этом он заверил, что не намерен уходить из политики.

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