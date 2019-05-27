Против Порошенко возбудило пятое уголовное дело

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины, передает ТАСС.

Речь идет о возможном незаконном завладении телеканала «Прямой». Отмечается, что это пятое уголовное дело против Порошенко после окончания срока его президентских полномочий. Заявление против бывшего главы государства написал Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Оно [заявление] уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — сказано в заявлении ведомства.

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27 мая Портнов сообщил, что по его заявлению в отношении Порошенко было заведено уже четвертое уголовное дело. По его словам, расследование связано с обвинениями в попытке узурпации судебной власти.

21 мая Портнов подал в ГБР заявление против бывшего украинского лидера, обвинив его в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Позже ведомство зарегистрировало еще одно заявление Портнова об отмывании средств бывшим президентом.

Третье уголовное дело касается расследования легализации Порошенко преступных доходов через офшоры на сумму 300 миллионов долларов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском», а также отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

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