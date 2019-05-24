На Порошенко завели третье уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало очередное заявление экс-главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова на бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ГБР начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов через офшоры на сумму 300 миллионов долларов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, ведомство приняло еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, отметил Портнов.

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В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.

21 мая Портнов подал в ГБР заявление против Петра Порошенко, обвинив его в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Позже ведомство зарегистрировало еще одно заявление Портнова об отмывании средств бывшим президентом.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая.

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