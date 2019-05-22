На Порошенко завели еще одно дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала расследовать правомерность действий бывшего президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Дело касается деятельности должностных лиц предприятия «Центрэнерго», одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, и Фонда государственного имущества страны, говорится в публикации. САП сообщает, что изучит эпизоды о закупке товаров и услуг по завышенной стоимости, о завладении и незаконной передаче имущества должностными лицами госпредприятий, оплате фактически невыполненных работ, злоупотреблении полномочиями. Размер ущерба, причиненного государству и акционерам перечисленных в публикации предприятий, прокуратура оценила в 2,2 миллиарда гривен (около 5,3 миллиарда рублей).

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Уточняется, что будет проверена как правомерность действий бывшего президента Украины, так и высших должностных лиц органов государственной власти, депутатов Верховной Рады и руководителей крупных компаний, контролируемых государством.

21 мая о начале разбирательства в отношении Порошенко объявило также руководство Государственного бюро расследований Украины. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три украинских военных корабля с 24 моряками.

После истечения срока президентских полномочий Порошенко занялся партийной деятельностью. Его «Блок Петра Порошенко» намерен участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля новым президентом Владимиром Зеленским.

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