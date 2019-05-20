Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал из здания президентской администрации в офис партии «Блок Петра Порошенко "Солидарность"». Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

По словам экс-главы государства, его новый офис — прозрачный. На сайте партии указано, что здание находится в центре Киева недалеко от Киево-Печерской лавры и памятника «Родина-мать».

Порошенко рассказал, что провел в новом офисе встречу с «добрыми друзьями Украины» — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

В описании Twitter-аккаунта Порошенко по-прежнему указана должность «президент Украины».

19 мая Порошенко сказал, что его самый обидный провал за пять лет президентства — неспособность установить мир на Украине. Он попросил прощения у тех, для кого преобразования в стране оказались болезненными, оправдав себя тем, что президент «не может все сразу».

20 мая Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, вступил в должность. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



