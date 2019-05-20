Порошенко обеднел за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера. Его чистый капитал снизился почти на 40 процентов, до 705 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

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Самый дорогой актив Порошенко — кондитерская корпорация Roshen, основанная в 1996 году. Она превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии. Объем производства Roshen, составлявший в 2012 году 400 тысяч тонн, упал на 25 процентов в течение следующих двух лет после того, как продукция предприятия была запрещена в России.

В ходе своей предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, однако вместо этого в 2016 году передал свою долю в доверительное управление. Порошенко также владеет банком, телеканалом, страховой компанией, несколькими сельскохозяйственными и пищевыми предприятиями.

Петр Порошенко занял пост президента Украины в 2014 году и стал пятым главой этого государства. В 2019-м во время очередных президентских выборов он проиграл гонку Владимиру Зеленскому, который во втором туре набрал около 73 процентов голосов. В понедельник, 20 мая, состоялась его инаугурация.

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