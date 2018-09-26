Порошенко продаст завод

Президент Украины Петр Порошенко договорился о продаже очередного актива — киевского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Ярослав Цеголко.

«Фонд "Прайм эссетс кэпитал", который управляет активами Петра Порошенко, сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют», — написал Цеголко.

Также он отметил, что Порошенко уже избавился от других своих активов, в частности, кондитерской компании Roshen. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild. Фабрика Roshen в российском Липецке, за которую украинского президента часто критиковали на родине, в прошлом году была закрыта по решению руководства предприятия, а Севастопольский морской завод «конфискован оккупантами».

На данный момент, по словам Цеголко, у Порошенко не осталось активов в России, вопреки данным журналистских расследований. Весной 2018 года украинский телеканал «1+1» сообщал, что Порошенко владеет еще несколькими предприятиями в России: заводом по производству крахмала и аграрной компанией, специализирующейся на выращивании зерна.

«Кузница на Рыбальском» получила нынешнее название в марте 2017 года. До этого она называлась «Ленинской кузницей». Но такое название подпадало под запрет по украинскому закону о декоммунизации, принятому в 2015 году.

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