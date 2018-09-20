Порошенко предрек очередные победы над Россией

Украина рассчитывает на возвращение под свой контроль Крыма и Севастополя, а также на возмещение причиненного ущерба от России. Об этом в четверг, 20 сентября, заявил президент страны Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

«Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно должно завершиться — включая возмещение нанесенного ущерба и предоставление на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии. Боремся за это в международных судах и, убежден, победим, как победили в Стокгольме (согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией «Нафтогаз» за недопоставку оговоренных объемов — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

Также Порошенко пообещал, что Киев не допустит снятия или ослабления западных санкций с России. Некоторые украинцы, по его словам, обижаются, что антироссийские санкции, введенные за воссоединение с Крымом и «агрессию России» в Донбассе, выглядят мягче, чем меры, принятые позже за вмешательство в выборы президента США в 2016 году или отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Неприятный осадок, конечно, есть, но, с другой стороны, чрезвычайно важно, что санкции против Москвы теперь связаны не только с Украиной. Почему? Это означает, что приходит абсолютно трезвое понимание того, что Россия — это не только наша проблема. Что она является угрозой для всего цивилизованного мира», — цитирует его «Гордон».

«Мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционный нажим на Россию. Тактическая задача Кремля — снятие санкций в январе следующего года под предлогом якобы невыполнении Украиной минских договоренностей. Почти убежден, что снятия мы не допустим, однако знайте, что риск смягчения есть», — приводит слова главы государства «Укринформ».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!