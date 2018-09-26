Порошенко ошибся дверью и оказался перед Лавровым

Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН перепутал двери и зашел к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.

В коридоре украинский лидер встретился с группой российских журналистов, отказался отвечать на их вопросы, заявив, что «вы все фейк», и быстрым шагом ретировался. При этом Порошенко перепутал двери и оказался в комнате, где в тот момент находился глава российской дипломатии.

На осознание своей ошибки Порошенко потребовалось несколько секунд, после чего он молча вышел и проследовал в зал заседаний.

6 сентября Порошенко пообещал пожаловаться в ООН на российских следователей, которые прибыли в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) с целью расследования убийства главы республики Александра Захарченко.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

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