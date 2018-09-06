Порошенко пожалуется на российских следователей в ООН

Президент Украины Петр Порошенко намерен поднять на заседании Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о деятельности российских следователей, прибывших в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) с целью расследования убийства главы республики Александра Захарченко. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает «Укринформ».

«Если говорить о заседании, которое вчера состоялось в Минске, то ключевой вопрос, который поставила украинская сторона на всех группах и на Трехсторонней контактной группе, — мы потребовали от Российской Федерации предоставить нам точную информацию, что это за следственная группа, которую россияне направили в Донбасс расследовать убийство главаря боевиков (...). Это суверенная украинская территория, и там имеют право работать исключительно украинские следователи или по разрешению соответствующих правоохранительных структур наших партнеров», — сказала Геращенко.

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Она отметила, что Киев не давал ни одного разрешения ни российским военным, ни российским следователям работать в Донбассе. «Это нарушение не только украинского законодательства, но и российского. Потому что Уголовный кодекс Российской Федерации разрешает ее следственным органам работать исключительно на территории РФ (уголовное дело было возбуждено по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма») — прим. «Ленты.ру»). И Украина будет об этом говорить, в том числе во время выступления президента на Генеральной Ассамблее ООН уже в сентябре этого года: что российские следователи делают на суверенной территории Украины?» — добавила она.

73-я Генассамблея ООН откроется 18 сентября. Выступления глав государств и руководителей делегаций начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сообщил, что в ДНР была направлена группа сотрудников службы для помощи в расследовании убийства главы республики Александра Захарченко. По словам Беседы, в ФСБ полагают, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Власти республики считают произошедшее терактом, к которому причастны украинские спецслужбы.

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