Лишение Порошенко звания почетного гражданина Вероны объяснили рукой Кремля

Лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона было срежиссировано Кремлем. С таким заявлением в беседе с «Европейской правдой» выступил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Перелыгин сообщил, что проект резолюции о лишении звания был зарегистрирован в городском совете Вероны в декабре прошлого года по инициативе лидера молодежного крыла партии «Лига Севера» (в 2018 году партия сменила название на «Лига» — прим. «Ленты.ру»), известной, как указывает посол, своим «пророссийским направлением».

«Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига Севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения», — рассказал он.

Решение предыдущего состава городского совета предоставить почетное гражданство города Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музеи города в течение прошлого года «стало искренней реакцией местных депутатов», заверил Перелыгин. В свою очередь, «успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве», заверил посол.

«Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов», — поведал он.

О лишении украинского президента звания почетного гражданина Вероны стало известно 20 сентября. Член городского совета Вито Коменчини сообщил, что решение муниципалитета вступило в силу немедленно.

Звание почетного гражданина Вероны Порошенко присвоили в конце мая 2016 года в знак признательности за возвращение обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо. Решение мэра Вероны Флавио Този вызвало недоумение у граждан, упрекавших городские власти в поспешности в этом вопросе.

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