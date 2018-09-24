Украина обвинила Белоруссию в подыгрывании России

Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко поддерживает идею о переносе переговоров относительно ситуации в регионе из Минска в другую столицу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) воздержались и проголосовали желтой кнопкой», — написала она.

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Геращенко указала, что Белоруссия на голосовании «в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорные 13 [стран], которые проголосовали против, нажав красную кнопку». «Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе», — добавила она.

«Я — за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон — против Украины», — подчеркнула Геращенко.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в предвзятом отношении к украинским инициативам. Ельченко обратил внимание на то, что Белоруссия «хронически голосует против» любых украинских инициатив в ООН даже в том случае, если они не касаются конфликта с Россией. По мнению постпреда, это свидетельствует об определенной позиции страны, из которой Украина намерена делать выводы.

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