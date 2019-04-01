Доходы Порошенко выросли в 100 раз

Президент Украины Петр Порошенко за год увеличил свои доходы в 95 раз. Это следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций страны.

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Согласно данным системы, в 2018 году доходы главы украинского государства составили 1,56 миллиарда гривен (порядка 3,7 миллиарда рублей). При этом в 2017 году его доходы были на уровне 16,3 миллиона гривен (39,12 миллиона рублей).

Основной доход украинский президент получил в качестве дивидендов от инвестиционного банка Rothschild Trust Schweiz AG — порядка 1,1 миллиарда гривен. В 2018 году Порошенко также получил доходы от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» (400 миллионов гривен), прибыль от облигаций (28,8 миллиона гривен), проценты от Международного инвестиционного банка (20,9 миллиона гривен), доход от продажи недвижимости (777 тысяч гривен) и перевод от жены Марины Порошенко (391 тысячу гривен). Зарплата Порошенко на посту президента за год не менялась и осталась в размере 336 тысяч гривен.

В конце 2018 года сообщалось, что Порошенко впервые за три года получил дивиденды от работы кондитерской компании Roshen. Их размер превысил 20 миллионов долларов. Решение было принято Rothschild Trust (в настоящее время управляет Roshen), который после рассмотрения многолетней деятельности Порошенко по управлению компаний решил перечислить ему дивиденды.

Петр Порошенко 31 марта принял участие в выборах президента Украины. По итогам обработки половины бюллетеней на выборах лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,2 процента), действующий глава государства по предварительным результатам голосования оказался на втором месте (16,6 процента). После подсчета 60 процентов голосов Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о проведении второго тура выборов, поскольку ни один из кандидатов не сможет набрать большинство голосов в первом туре.

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