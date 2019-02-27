Порошенко решил продавать Европе электричество

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране надо провести линии электропередачи в Европу, чтобы выйти на местные энергетические рынки, передает «Укринформ».

«Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно!» — заявил глава государства. По словам Порошенко, провести линии электропередачи в Европу нужно, потому что «там мощнейший рынок», где надо продавать электроэнергию, произведенную в стране.

«Если хотите, это называется "энергетический безвиз" для украинской продукции», — заметил Порошенко. По его словам, Украине сейчас не нужно столько электроэнергии, сколько генерируется в стране, а продажа излишков в Европу обеспечит валютные поступления в бюджет и увеличение энергетической независимости.

Ранее сообщалось, что газ в Европу начинает экспортировать украинская энергетическая компания «ТАС Энергия страны», что стало первым подобным случаем в истории государства. Руководство компании заявляло, что продаваться будет как импортированный, так и добытый на Украине газ.

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