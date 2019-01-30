Украина начала продавать газ в Европу

Украинская энергетическая компания «ТАС Энергия страны» начала экспортировать газ в Европу. Об этом изданию EXPRO сообщил ее глава Максим Дмитрук. Это будет первым подобным случаем в истории Украины.

По словам Дмитрука, произведенные 30 января поставки в направлении Словакии были тестовыми. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

«Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран», — сказал Дмитрук. В планах украинской компании осуществить еще несколько тестов.

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«ТАС Энергия страны» была основана в 1998 году и принадлежит бывшему вице-премьеру, экс-министру социальной политики Украины и депутату Верховной рады Сергею Тигипко. Компания занимается поставками газа и электроэнергии украинским потребителям, в том числе физическим лицам.

Основной канал продаж — через личный кабинет на сайте компании. В апреле 2018 года «ТАС Энергия страны» зарегистрировалась на Украинской энергетической бирже. Сообщалось, что продаваться будет как импортированный, так и добытый на Украине газ.

Экспорт топлива стал привлекателен для украинских компаний с начала 2019 года после снижения тарифов на транспортировку через украинскую газотранспортную систему. Плата за вход в систему была снижена с 12,47 доллара за тысячу кубометров в сутки до 6,28 доллара.

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