Порошенко похвастался освобождением от газовой иглы России

Президент Украины Петр Порошенко похвастался энергетическими успехами страны за последние годы. Его слова приводит «Укринформ».

«В прошлом 2018 году нам понадобилось импортировать лишь 10,5 миллиарда кубов, то есть в четыре раза меньше. И это был импорт из Европы, а мы у России газ не покупаем уже четвертый год», — поведал президент.

Глава государства напомнил, что 10 лет назад нынешний соперник Петра Порошенко на президентских выборах, а тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обрекла Украину на невыгодные закупки газа у российского «Газпрома». Президент отметил, что многие просто не верили, что можно отказаться от условий того соглашения.

«Подумать только: еще десять лет назад тогдашний премьер-министр обязал Украину покупать у "Газпрома" ежегодно то 52 миллиарда кубов газа, то 41 миллиард кубов газа по принципу “Бери или плати”! Будешь брать, не будешь брать — будешь платить из украинского бюджета деньги Российской Федерации», — заявил Порошенко.

Тем не менее не все политики разделяют мнение украинского президента. Противники Порошенко отмечают, что газовый спор с Россией принесет Украине лишь миллиардные убытки, так как Москва планомерно отказывается от украинского транзита.

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