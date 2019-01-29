«Северный поток-2» отреагировал на возможность пересечения с польским проектом

Техническое решение для пересечения «Северного потока-2» и польского проекта трубопровода Baltic Pipe по сложившейся в газовой отрасли практике определится соглашением между операторами двух объектов. Об этом передает РБК во вторник, 29 января, со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2.

Так в компании прокомментировали публикацию Financial Times, в которой сообщалось, что проект трубопровода Baltic Pipe необходимо будет согласовывать с российским «Газпромом», поскольку трубопроводы так или иначе пересекутся в водах Балтики.

«В этом случае нужно будет заключить соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным», — заявил аналитик по энергетике Роберт Томашевский. В Nord Stream 2 добавили, что не комментируют «спекулятивные заявления».

О запуске проекта Baltic Pipe сообщили в феврале 2018 года. Газопровод пройдет по польскому побережью в Данию по дну Балтийского моря и подключится к норвежской газотранспортной сети. Заявлено, что он начнет работу в 2022 году.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который проходит через Балтийское море, совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Польша считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Европы.

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