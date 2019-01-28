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Энергетическая независимость Польши оказалась зависима от России

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Польскую альтернативу «Северному потоку-2» — проект трубопровода Baltic Pipe — придется согласовывать с российским «Газпромом», пишет Financial Times.

По данным газеты, Baltic Pipe так или иначе пересечется в водах Балтики с газопроводом «Северный поток-2», против реализации которого выступала Варшава.

«В этом случае нужно будет заключить соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным», — считает аналитик по энергетике Роберт Томашевский.

О намерении Польши построить Baltic Pipe стало известно в феврале 2018 года. Он должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Газопровод, как ожидается, может заработать в 2022 году.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море, который планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Польша выступает против реализации проекта, утверждая, что он негативно скажется на энергобезопасности Европы.

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