Польша променяет российский газ на норвежский

Польская государственная газовая компания PGNiG приобрела долю в месторождении Tommeliten Alpha в Норвегии, сообщается на сайте компании. В будущем добытое на шельфе топливо планируется поставлять в Польшу.

«Эта сделка представляет собой следующий шаг в реализации стратегии PGNiG Group и позволит значительно увеличить добычу природного газа за пределами Польши», — говорится в сообщении компании.

Добытый газ планируется доставлять в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe («Балтийская труба»). Польские власти заявляли, что собираются частично заменить им российское топливо. Прокладка труб началась в 2001 году, но с тех пор несколько раз замораживалась. Когда проект будет реализован, неизвестно. Предполагается, что газопровод соединит Польшу с Данией, что позволит восточноевропейской стране получать норвежский газ.

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Месторождение Tommeliten Alpha находится рядом с месторождением Ekofisk, которое считается одним из крупнейших в Европе. Ожидается, что оба участка будут соединены между собой. Разведанные запасы Tommeliten Alpha составляют 12,8 миллиарда кубометров газа и пять миллионов тонн нефти. Добычу планируется начать в 2024 году.

Сумма сделки составила 220 миллионов долларов. За эти деньги PGNiG получит 42-процентную долю в месторождении, которая сейчас принадлежит норвежской Equinor (бывшая Statoil). Также долями владеют американская ConocoPhillips (оператор проекта, 28,26 процента), французская Total (20,23 процента) и норвежская «дочка» итальянской Eni (9,13 процента).

17 октября глава PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша собирается закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США и частично заменить им российское топливо. PGNiG заключила контракт с американской Venture Global LNG на поставку двух миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. По словам Возняка, газ из США обойдется компании почти на 30 процентов дешевле российского.

Этот контракт уже не первый. Так, в ноябре 2017 года PGNiG заключила пятилетнее соглашение с американской Centrica LNG.

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