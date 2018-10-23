«Северный поток-2» сочли опасным для Украины и Словакии

Газопровод «Северный поток-2» может быть опасен для Украины и Польши, поэтому Варшава пытается остановить реализацию проекта. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в эфире «Польского радио».

«Без сомнения, газопровод "Северный поток-2" опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — сказал Дуда.

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По его словам, позиция этих стран в вопросе реализации проекта едина, и президенты ее уже озвучивали.

Ранее 17 октября глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что страна будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США по цене почти на 30 процентов меньше, чем ей сейчас обходится природный газ из России.

Власти Польши уже сообщали о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США. Страна сейчас запустила в качестве альтернативы «Северному потоку-2» собственный проект по строительству газопровода Baltic Pipe, который должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Газопровод планируется запустить в эксплуатацию в 2022 году, тогда же закончится контракт на поставку российского газа.

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