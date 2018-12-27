Порошенко получил миллионы прибыли от Roshen

Президент Украины Петр Порошенко впервые за три года получил дивиденды от работы кондитерской компании Roshen в размере свыше 20 миллионов долларов, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что швейцарский трастовый фонд Rothschild Trust (Schweiz), который в настоящее время управляет Roshen, рассмотрел результаты многолетней деятельности Порошенко по управлению компанией и принял решение перечислить ему дивиденды.

Деньги украинский лидер направит на «прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка». Кроме того, порядка двух миллионов долларов уйдет на уплату налогов.

Ранее стало известно, что президент Украины с начала 2018 года задекларировал в общей сложности более 7 миллионов долларов доходов, что почти в 12 раз больше, чем за весь 2017 год.

В мае 2016 года Порошенко передал 85-процентную долю в холдинге в доверительное управление компании Rothschild Trust. После вступления в должность президента Украины он обещал продать акции кондитерской корпорации, однако на них не нашлось покупателей.

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