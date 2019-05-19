Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.

По его мнению, на Украине слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни и реагировать на экономический кризис, который возник в результате «российской агрессии». Порошенко попросил прощения у тех, для кого преобразования в государстве оказались болезненными, оправдав себя тем, что президент «не может все сразу».

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В 2014 году Порошенко заявил, что одним из основных пунктов его президентской программы будет завершение войны и стабилизация ситуации в стране. Осенью 2018 года Украину признали самой бедной страной в Европе. В мировом рейтинге она оказалась на 134-м месте.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Среди приглашенных — действующий лидер. Ранее Порошенко обратился к Зеленскому, составив для него напутствие из нескольких пунктов, которые тот, по мнению уходящего главы государства, должен выполнить в течение срока действия своих полномочий.

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