Украина оказалась самой бедной страной в Европе, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на американском фондовом рынке Владимир Компаниец, разместив инфографику.

«В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею», — написал он.

Согласно данным, в 2017 году Кишинев смог значительно улучшить показатели страны. Украина оказалась на 134 месте в мире (2656 долларов ВВП на душу населения), а Молдавия — на 133-м (2694,5).

Как отметил Компаниец, по средней зарплате Украина тоже занимает последнее место в Европе. Ее размер во втором квартале 2018 года составил 325,53 доллара, а в Молдавии — 375,82.

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