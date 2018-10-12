США оценили идущую в сторону Донбасса из России зенитку

Россия продолжает разжигать боевые действия на востоке Украины и руководить ими, нарушая минские соглашения. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, комментируя опубликованную наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине информацию о направляющейся в Донбасс из России зенитной установке.

«Россия продолжает разжигать боевые действия на востоке Украины и руководить ими в нарушение минских соглашений. Россия взяла на себя обязательства о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения и иностранных бойцов, о расформировании незаконных вооруженных формирований, но совершает противоположные действия», — написал он.

12 октября на странице миссии в Facebook были опубликованы снимки колонны идущих из России в сторону Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку.

Наблюдатели указали, что на снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2). Утверждалось также, что миссия и ранее фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины и выезжали из нее в этом районе.

В начале октября миссия опубликовала отчет о ситуации в регионе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов «Бук». По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.

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