В Донбассе обнаружили три «Бука»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала отчет о ситуации на Донбассе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов «Бук». По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.

28 сентября беспилотник ОБСЕ зафиксировал «Буки» на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное, который находится в 84 километрах от Луганска. На следующий день один из «Буков» был замечен на этой же станции на грузовике-платформе. Кроме того, миссия обнаружила два зенитных ракетных комплекса «Оса» в поселке Калиново в 35 километрах к северу от Донецка. На подконтрольной Киеву территории были замечены три самоходные гаубицы «Акация» и две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Они находились на станции в Краматорске.

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На территории, подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, наблюдатели ОБСЕ нашли миномет, который нарушал линию разграничения около Петровского. Также в этом районе были зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Кроме того, беспилотник зафиксировал две буксируемые гаубицы Д-30 «Лягушка» около Докучаевска, которые находились в боевом положении.

1 октября военнослужащие Украины вернули под свой контроль часть территории в Донбассе. По данным Киева, полоса безопасности увеличилась более чем на 10 квадратных километров. В ДНР эту информацию отрицают.

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