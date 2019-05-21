На Порошенко открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Ольга Варченко на своей странице в Facebook объявила о начале досудебного разбирательства в отношении представителей украинской власти.

Должностные лица, «которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины», подозреваются в превышении служебных полномочий, а также в действиях, направленных на захват власти или свержение конституционного строя в стране. Как отмечается в сообщении Варченко, речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда в Керченском проливе произошел инцидент с участием кораблей ВМС Украины и российских пограничников.

Заявление в ГБР 20 мая подал экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, который работал при бывшем президенте Викторе Януковиче. Выбор даты подачи заявления он объяснил тем, что в этот день после инаугурации нового президента Владимира Зеленского Порошенко лишился неприкосновенности.

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25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» были задержаны пограничным управлением ФСБ при попытке несанкционированного пересечения российской границы. Несмотря на предупреждения пограничников, украинские моряки не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Киев оценил этот инцидент как акт военной агрессии со стороны Москвы, в связи с чем в граничащих с Россией регионах страны был введен режим военного положения сроком на 30 суток. При этом первоначально рассматривалась возможность введения режима военного положения сроком на 60 суток на территории всей страны, что было воспринято рядом украинских политиков и украинским обществом как попытка Порошенко повлиять на перенос президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года. После завершения военного положения Порошенко заверил, что выборы пройдут в срок.

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