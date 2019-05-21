Порошенко захотели сделать премьер-министром

Партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» может выставить кандидатуру бывшего президента на пост премьер-министра во время предстоящих досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

По словам источника издания, на данный момент в партии ведутся обсуждения этого вопроса. Если инициатива не будет реализована, то «будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло». Как говорят источники, есть вероятность, что, возглавив списки партии, Петр Порошенко откажется от депутатского мандата.

Однако партия рассчитывает выйти на выборы с сильным кандидатом в премьер-министры, поскольку выборы в парламент — «это по большей части "премьериада"», в которой дополнительные очки получает партия, заранее представившая своих претендентов на министерские позиции. Таким образом в БПП надеются избежать ошибок 2014 года, когда «Народный фронт» смог предложить сильную кандидатуру премьер-министра, а партия президента — нет.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящей кампании в партии ожидаются кадровые изменения. Депутаты БПП, которые заседают в Верховной Раде восьмого созыва, пойдут на выборы не по партийным спискам, а округам. Партийные же списки сформируют на основе праймериз и будут преимущественно состоять из новых лиц.

Материалы по теме Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Как прошла инаугурация нового украинского президента

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой глава государства объявил о роспуске Верховной Рады. Он дал депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. По словам Зеленского, это поможет депутатам выиграть дополнительные очки у избирателей перед досрочными парламентскими выборами.

Первый заместитель председателя «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, реагируя на сообщения о предстоящем роспуске парламента, призвал не бороться с решением Зеленского и жить в правовом государстве.

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