Ляшко назвал Зеленского узурпатором

Фракция Радикальной партии переходит в оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на внеочередной сессии парламента заявил ее лидер Олег Ляшко, передает Gordon.ua.

По его мнению, инициатива лидера страны по изменению избирательного законодательства — авантюра, «которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват власти». Ляшко отметил, что Зеленский предлагает возглавить коррупцию, законсервировать ее и управлять ею.

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«Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому», — добавил он.

Ранее с критикой инициативы президента Украины выступила парламентская фракция «Блок Петра Порошенко». «Пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция. Вот что нам говорит гражданское общество. Потому наша фракция не будет поддерживать этот законопроект», — заявил глава фракции Артур Герасимов.

Зеленский в ходе консультаций с лидерами парламентских фракций предложил реформу избирательного законодательства: перейти от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной и снизить проходной барьер для партий до трех процентов.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. В тот же день он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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