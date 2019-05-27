Бывший соратник Януковича завел на Порошенко уже четвертое уголовное дело

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что по его заявлению в отношении бывшего президента Петра Порошенко было заведено уже четвертое уголовное дело. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, на этот раз уголовное дело связано с обвинениями в попытке узурпации судебной власти. Он отметил, что в запасе у него есть «еще десятки подготовленных заявлений». Тем не менее, в настоящее время юрист намерен сконцентрироваться на «усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов», которые имеют отношение к первым четырем уголовным разбирательствам.

Также Портнов напомнил, что первые три зарегистрированных по его заявлению уголовных делопроизводства в отношении Петра Порошенко касаются обвинений в «государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов».

Первое заявление Портнов подал в Государственное бюро расследований (ГБР) 20 мая. Выбор даты подачи заявления он объяснил тем, что в этот день сразу после инаугурации нового президента Владимира Зеленского пятый президент лишился неприкосновенности. Уже на следующий день по его заявлению было открыто уголовное дело. Следующие два заявления Портнова были зарегистрированы в ГБР 24 мая.

Кроме того, еще 17 мая Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

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