Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте.

Также в иске требуется признать противоправной бездеятельность Нацполиции и Службы безопасности. Суд рассмотрит дело в упрощенном порядке без уведомления его участников.

Кроме президента, главы кабинета министров и спикера Рады в деле значатся имена более 50 народных депутатов «Блока Петра Порошенко», свыше 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и Высшей квалификационной коллегии судей — всего 180 человек.

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