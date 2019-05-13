Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Порошенко подозревают в попытке повлиять на деятельность Окружного административного суда Киева, который рассматривал дело о денационализации Приватбанка, ранее принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.
Окружной административный суд Киева 18 апреля признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году, произошедшей вследствие сложной финансовой ситуации в организации. На его докапитализацию у властей Украины ушло 155 миллиардов гривен. 21 апреля Александр Данилюк, член команды избранного президента Владимира Зеленского, пообещал позаботиться о Приватбанке и отметил невозможность его денационализации.
После решения суда Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против рассматривавшей дело коллегии судей.
Коллегия судей выразила убеждение, что заявление, которое Порошенко сделал после вынесения решения о признании незаконной национализации Приватбанка, является давлением на судебную систему.
«Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины», — говорится в заявлении.