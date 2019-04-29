Штаб Зеленского поддержал петицию о запрете выезда Порошенко за пределы Украины

Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения. Об этом пресс-служба штаба Зеленского сообщила в Facebook.

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», — говорится в публикации.

26 апреля стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов, сообщает РИА Новости. Иск подал журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский. Заявитель также попросил признать противоправной бездеятельность полиции и Службы безопасности Украины, которые, по его мнению, своевременно не пресекли посягательства на экономическую безопасность страны со стороны чиновников и политиков.

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21 апреля в штабе действующего президента Украины заявили о том, что в случае проигрыша Порошенко собирается идти в парламент и его партия станет оппозиционной.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов, Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля. Срок полномочий действующего главы государства истекает в течение 30 дней после этого.

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