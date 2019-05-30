Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой». Инцидент произошел во время визита главы государства на шахту «Лесная» во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков. Видеозапись спора опубликована в группе «ЕвроМайдан» в Facebook.

Во время общения президента с работниками шахты и местными жителями журналистка «Прямого» заявила, что матери погибших горняков ждали Зеленского весь день. В ответ на это украинский лидер предложил сотруднице канала скинуться деньгами и купить одной из женщин квартиру. После этого спор утих.

Во время итогового общения с представителями СМИ Зеленский пообещал лично приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтера.

Как пишет «Страна.ua», в ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Селец Львовской области произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, они погибли. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

Украинский информационный телеканал «Прямой» начал вещание в августе 2017 года. Он не раз критиковался за пиар бывшего президента страны Петра Порошенко. 27 мая сообщалось, что экс-лидера заподозрили в незаконном завладении телеканалом.

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