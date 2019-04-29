Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала «Россия 1», которые пытались поговорить с ним во время его отдыха в Турции. Видеозапись встречи корреспондентов с Зеленским опубликовала у себя в Instagram ведущая Ольга Скабеева.

Видео снято отрывками, полную запись Скабеева обещала показать в программе «60 минут» 29 апреля. В опубликованном ролике слышно, как несколько журналистов идут за Зеленским, задавая ему вопросы о минских соглашениях и амнистии. «Ну Владимир Александрович, все ждут этих ответов, скажите хоть что-нибудь», — говорит один из них.

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Зеленский отказался отвечать журналистам, мотивируя это тем, что не хочет начинать общение с вранья. «Можно я буду разговаривать с народом Украины? Ребят, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений», — обратился он к журналистам.

Политик находился в Турции на отдыхе вместе с семьей. Они жили в пятизвездочной гостинице, расположенной в курортном районе Бодрума. Сотрудники отеля рассказали о встречах с политиком и подчеркнули, что в целом он производит хорошее впечатление.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22 процента голосов, в то время как его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.

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