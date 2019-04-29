В штабе Зеленского ответили на сообщения о его встречах с олигархами в Турции

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский не проводил встреч с украинскими и иностранными бизнесменами и политиками в Турции. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в штабе Зеленского.

Исполняющая обязанности пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что на отдыхе в городе Бодрум он «не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил или органов государственной власти».

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Информация о встречах Зеленского с олигархами и политиками появилась в Telegram-канале «Незыгарь». В частности, сообщалось о переговорах с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, депутатом Верховной Рады Юрием Бойко, украинским олигархом Игорем Коломойским, представителями советника президента России Владислава Суркова.

Зеленский с женой и детьми улетели на отдых в турецкий Бодрум 26 апреля. Сотрудники отеля, где остановилась семья, рассказали, что в целом Зеленский производит хорошее впечатление. 29 апреля он вернулся на Украину.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 21 апреля. Он опередил действующего украинского лидера Петра Порошенко, руководившего страной с 2014 года.

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