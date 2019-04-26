Зеленский улетел с детьми в Турцию

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский улетел на выходные в Турцию. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"», — написал Зеленский.

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Он добавил, что для него это первые выходные за последние четыре месяца. В Турции политик собирается провести два дня.

Действующего президента Украины Петра Порошенко не раз критиковали за отдых на фешенебельных зарубежных курортах. Так, новогодние праздники в 2018 году он провел на Мальдивах. Недельный отпуск обошелся Порошенко как минимум в 500 тысяч долларов (32 миллиона рублей).

Спустя полгода появилась информация о том, что президент Украины улетел отдыхать в Испанию. После этого Порошенко лично позвонил журналистке, которая делала репортаж о его поездке в город Марбелья и посетовал на отсутствие отпуска.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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