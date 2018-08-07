Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании

Президент Украины Петр Порошенко лично позвонил украинской журналистке, которая делала репортаж о его отдыхе в Испании. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала 1+1.

Во время подготовки репортажа об отдыхе украинского президента, за полчаса до эфира, журналистке ТСН Ольге Василевской позвонили из администрации президента Украины и сообщили, что с ней хочет поговорить Порошенко. После приветствия украинский лидер опроверг информацию о своем отдыхе на престижном испанском курорте в городе Марбелья. Само расследование он назвал заказной акцией.

«Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне вы смогли посетить Испанию и отдохнуть там. Единственное что, скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был», — сказал Порошенко.

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На уточняющие вопросы Василевской, где отдыхал украинский президент и есть ли у него вилла в Марбелье, Порошенко не ответил и бросил трубку.

При этом украинский журналист-расследователь Александр Дубинский обнаружил, что дочь Петра Порошенко Александра все же была в Испании в конце июля. В эти же даты украинский президент отсутствовал на своем рабочем месте. Информацию об этом Дубинский опубликовал в своем паблике в Facebook.

На прошлой неделе Петр Порошенко отсутствовал на своем рабочем месте. Ходили разные слухи о его местонахождении. По одной из версии, он отдыхал в Испании.

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