Порошенко неделю не видели на работе

Президент Украины Петр Порошенко не появляется на рабочем месте с 30 июля, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Украинский лидер мог уйти в отпуск, предполагает издание, однако официальные сведения об этом засекретили после того, как в прессу попала информация о его новогодних каникулах на Мальдивах.

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«Страна» приводит три версии того, где Порошенко может проводить отпуск. Согласно первой, глава государства отправился в Испанию, где были замечены представители его семьи. Вторая гласит, что он отдыхает на яхте в Средиземном море — возле итальянского острова Сардиния видели судно одного из его друзей. По третьей версии, Порошенко решил отдохнуть на Украине, чтобы не спровоцировать новый скандал.

Вместе с тем, издание со ссылкой на источники отмечает, что в администрации президенту предлагали съездить в отпуск на побережье Азовского моря, однако ему якобы не понравился этот вариант.

Последнее публичное мероприятие с участием Порошенко состоялось 28 июля. Тогда он вместе с супругой появился на Крестном ходе в Киеве. После этого на сайте президента публиковались только сообщения о подписании главой государства каких-либо законов.

Украинский лидер, по данным журналистов, отдыхал на Мальдивских островах с 1 по 8 января. С ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет обошелся в 188 тысяч долларов, а всего на отдых было потрачено как минимум полмиллиона долларов. Появившиеся в прессе подробности новогодних каникул Порошенко стали поводом для критики в его адрес.

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