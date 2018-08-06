Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане

Украинский политтехнолог Ярослав Макитра опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотографию президента Петра Порошенко в неформальной обстановке.

«Ужинаем с друзьями, и вот такие незапланированные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, не совсем корректно, но все же сделал фото. Место все же публичное: киевский ресторан Manu», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко не появлялся на рабочем месте с 30 июля. По одной из версий, он проводил отпуск на своей вилле в Испании, по другой — катался по Средиземному морю на яхте вместе со своим другом и партнером миллиардером Юрием Косюком.

Существует также версия, что Порошенко остался в стране, но проводил отпуск в условиях строгой конспирации.

С 1 по 8 января этого года Петр Порошенко отдыхал вместе со своей семьей на Мальдивах. Он не афишировал свой отпуск, скрываясь под именем Mr. Petro Incognito. Отдых президента обошелся более чем в 500 тысяч долларов. В администрации президента всю информацию об отдыхе украинского лидера засекретили.

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