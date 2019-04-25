Команда Зеленского приготовилась получить «свинью под елку» от Порошенко

В команде победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского ожидают более конструктивного сотрудничества с правительством, нежели с парламентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Советник Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что добиться «положительного сотрудничества» с Верховной Радой команде нового украинского лидера будет трудно. «За менее чем 24 часа после победы Зеленского Рада захотела обрезать полномочия президента на 80-90 процентов», — напомнил он.

Абромавичус отметил, что от сотрудничества с правительством в команде политика ожидают «какого-то позитива», однако отмечает, что подобная политическая борьба сопряжена с определенными рисками. «Самые большие риски я вижу в том, что уходящее руководство может "под елку" подложить какую-то свинью», — считает советник.

Возможный роспуск Рады начал обсуждаться после выхода Зеленского во второй тур президентских выборов. Поскольку Украина является президентско-парламентской республикой, новому главе государства будет затруднительно проводить политику с парламентом, в котором большинство удерживает «Блок Петра Порошенко» — политическая сила действующего президента Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что готов сотрудничать с Зеленским. По его мнению, президент, парламент и правительство страны должны преследовать одну цель и находить правильные решения для развития государства. «Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины и парламентом», — подытожил премьер.

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