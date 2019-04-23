Спикера Верховной Рады захотели отправить в отставку

Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает автор инициативы народный депутат Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

Сопроводив свой пост фотографией проекта постановления, он написал, что решение об отставке Парубия должно «завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности». При этом нардеп указал, что это решение не говорит о его работе со штабом победителя президентских выборов Владимира Зеленского. «Просто пришло время», — объясняет свои действия Писаренко.

Накануне, 22 апреля, нардеп Сергей Мищенко внес в Верховную Раду постановление о роспуске парламент, о чем также сообщил на своей странице в Facebook. Он считает эти меры необходимыми из-за отсутствия в парламенте коалиции, а также из-за результатов второго тура президентских выборов. «Спикер Андрей Парубий, желая как можно дольше продержаться у власти, игнорирует призывы народных депутатов о необходимости признания факта отсутствия коалиции», — пишет Мищенко.

В период между первым и втором туром президентских выборов Парубий дал интервью заблокированному в России медиа-ресурсу «Цензор.нет», в котором заявил, что не допустит досрочного роспуска Верховной Рады. Отрывки из интервью приводит издание «Обозреватель». По его словам, для этого шага «нет ни политических, ни юридических оснований».

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Возможный роспуск Рады обсуждают после выхода Владимира Зеленского во второй тур президентских выборов. Поскольку Украина является президентско-парламентской республикой, новому главе государства будет затруднительно проводить политику с парламентом, в котором большинство удерживает «Блок Петра Порошенко».

При наличии соответствующих условий прошедший инаугурацию президент может распустить Верховную Раду, но не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В данном случае — до 27 мая. Ранее СМИ писали, что парламент под руководством Парубия собирается назначить дату инаугурации на 28 мая.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

Парубий занял пост председателя Верховной Рады 14 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В парламент он избрался по спискам партии Арсения Яценюка «Национальный фронт». На президентских выборах 2019 года он выступал в поддержку Петра Порошенко.

Писаренко — кандидат юридических наук, регулярно избиравшийся в Верховную Раду с 2006 года. В V и VI созыве парламента он избирался от «Блока Юлии Тимошенко», в VII созыве — от «Партии регионов». На парламентские выборы 2014 года Писаренко пошел как беспартийный депутат по мажоритарному округу в Харькове.

Мищенко, ранее также состоявший в партии «Блок Юлии Тимошенко», с 2012 года избирается в Верховную Рады по мажоритарным спискам как беспартийный депутат.

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