Вице-спикер Верховной Рады раскритиковала Зеленского за двухдневный отпуск

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко упрекнула Владимира Зеленского за отъезд в Турцию с детьми до объявления официальных итогов президентских выборов на Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко рассказала, что действующий президент Петр Порошенко, членом команды которого она является, имел всего несколько выходных дней за весь срок своего пребывания у власти. «Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после лет без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала она (речь идет о поездке семьи Порошенко на Мальдивы зимой этого года — прим. «Ленты.ру»).

«Еще до инаугурации Порошенко поехал на международную встречу в Нормандию, где и был основан нормандский формат. Ежедневно тогда, вместе с советниками, он работал над мирным планом, который лег в основу минских соглашений», — напомнила вице-спикер. Команда президента, по словам Геращенко, работала в том же режиме, и сама она часто жертвовала временем, проведенным семьей, для решения рабочих вопросов.

Ранее Зеленский рассказал в своем Facebook, что на два дня улетает с детьми в Турцию. «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"», — написал он. По словам политика, это его первые выходные за четыре месяца.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов голосования Зеленский набрал более 73 процентов голосов. У Порошенко — более 25 процентов.

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