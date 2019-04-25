Макаревич рассказал о ненависти к Зеленскому

Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу нового избранного президента Украины Владимира Зеленского. Артист опубликовал пост на своей странице в Facebook.

«Думаю, одна вещь объединяет бывшую украинскую и нынешнюю нашу власть в ненависти к Зеленскому: это значит, любой шутник может выскочить, как черт из табакерки, и с ходу набрать 70 процентов?» — написал Макаревич и задался вопросом о том, что же в такой ситуации остается делать профессионалам.

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Ранее в апреле Зеленский высказался по поводу запрета российским артистам въезжать на территорию Украины. Он считает, что ограничения должны быть выборочным. Победитель президентской гонки заявил, что необходимо пересмотреть условия посещения Украины для тех деятелей культуры, которые придерживаются проукраинской позиции и называют Кремль «агрессором», и отметил, что Макаревич входит в это число.

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