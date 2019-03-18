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Отругавший фанатов из-за Крыма Макаревич объяснился за свои слова

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Музыкант Андрей Макаревич объяснил, почему раскритиковал поклонников, испытывающих радость из-за присоединения Крыма. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 18 марта.

«Какие-то люди со мной совпадают во мнениях. Какие-то в чем-то – нет. Это нормально, я абсолютно в этом ничего страшного не вижу», — заявил артист и посоветовал своим фанатам не искать оскорбления там, где их нет.

На вопрос о том, почему его высказывания вызвали такую бурную реакцию, лидер «Машины времени» ответил, что люди принимают желаемое за действительное и ждут от него оскорблений. «Может быть, это кому-то выгодно, я не знаю», — добавил исполнитель.

16 марта Макаревич опубликовал пост, в котором осудил своих поклонников из-за позиции по Крыму. Певец рассказал, как относится к фанатам, которые просят сделать совместную фотографию со словами: «Мы выросли на ваших песнях». «Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура Крым наш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет», — высказался он.

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Предыстория: Макаревич раскритиковал выросших на его песнях фанатов из-за позиции по Крыму
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