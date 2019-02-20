Макаревич обнаружил на Земле еще больше идиотов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал скандал, возникший вокруг его фразы о том, что 80 процентов населения Земли — идиоты. Он подчеркнул в Facebook, что, судя по агрессивной реакции на эти слова, принадлежащие Эдгару По, идиотов на самом деле больше.

«Заметил забавную вещь. Речь идет о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80 процентов жителей Земли — идиоты (я-то думаю, что больше — особенно судя по реакции). Россияне опять оскорбились», — отметил Макаревич.

Артист объяснил, что за последние 40 лет в сознании граждан страны произошли необратимые изменения. Он напомнил, что в 1980-х была популярна песня «Машины времени» «Битва с дураками», которая оканчивалась фразой «Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало».

Макаревич указал на то, что в те времена слушатели ликовали, не принимая на свой счет эти слова. «А теперь смотрите, как оскорбляться научились!» — добавил он.

В интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, Макаревич назвал себя противником законодательных запретов. Единственное, что он хотел бы запретить — «орать по телевизору». По словам музыканта, нынешние агрессивные передачи калечат психику граждан. «Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — добавил он.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!